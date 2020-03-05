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05 Mart 2020, Perşembe
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Başakşehirli Robinho Santos yolcusu!

Başakşehirli Robinho Santos yolcusu!

ekiplerinden 'de sürpriz bir gelişmesi yaşandı. Turuncu-lacivertli takımın yıldız futbolcusu Robinho'ya Santos Kulübü'nün teklif yaptığı ortaya çıktı. ekibinin başkanı transfer gelişmesini doğrularken, konuşulan rakamlar da ortaya çıktı.

'in 2019 yılında 'dan kadrosuna kattığı Robinho'nun yeni takımı belli oldu. Bu sezon Avrupa Ligi ve 'de başarılı bir grafik çizen turuncu-lacivertlilerde Robinho istediği şansları bulamamıştı. , Crivelli ve Gulbrandsen rotasyonuna giremeyen Brezilyalı yıldız, ülkesinin takımlarından Santos'a oluyor.

ekibinin Robinho'ya yapmış olduğu teklif ortaya çıktı ve tecrübeli futbolcunun da teklife sıcak baktığı ve ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtildi.

basınında yer alan habere göre, Santos Başkanı Jose Carlos Peres'in doğruladığı transfer görüşmelerinde konuşulan rakamlar ortaya çıktı. Brezilya Ligi ekibinin Robinho'nun menajeri ile pazarlık yaptığı ve ülkesine geri dönmek isteyen 36 yaşındaki futbolcu için aylık 97.900 Euro'luk teklif yaptığı kaydedildi.

PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME
İlk görüşmelerde bu teklifin yaklaşık 1.5-2 katını isteyen Robinho'nun yeni öneriye sıcak baktığı ve hatta 'performansa dayalı sözleşme' imzalamayı kabul ettiği vurgulandı.

Bu sezon sakatlıklar ve teknik direktör 'un tercihi nedeniyle fazla şans bulamayan Robinho, tüm kulvarlarda toplam 17 maça çıkmasına rağmen sadece 791 dakika süre aldı. Brezilyalı yıldız gol veya asist katkısı yapamadı.

  1. 05.03.2020
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