Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı belirtildi.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Rize'ye gidecek.
- 22.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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