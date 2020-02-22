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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir'de Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Medipol maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol , 'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı belirtildi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Rize'ye gidecek.

  1. 22.02.2020
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