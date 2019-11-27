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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Roma maçına hazır

Başakşehir Roma maçına hazır

Temsilcimiz Medipol , J 5. maçında yarın Stadyumu'nda Roma ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

, J 'nun 5'inci haftasında yarın saat 20.55'te Başakşehir Stadı'nda Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

MAHMUT VE UĞUR YOK

Turuncu lacivertli takımda Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar antrenmana çıkmadı. İki isim de sakatlıkları nedeniyle Roma karşısında yer alamayacak.
Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamlarken, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak mücadeleyi beklemeye başladı.

  1. 27.11.2019
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