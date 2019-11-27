Başakşehir Roma maçına hazır
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında yarın Fatih Terim Stadyumu'nda Roma ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
MAHMUT VE UĞUR YOK
Turuncu lacivertli takımda Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar antrenmana çıkmadı. İki isim de sakatlıkları nedeniyle Roma karşısında yer alamayacak.
Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamlarken, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak mücadeleyi beklemeye başladı.
- 27.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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