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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Milli gurur Başakşehir

Milli gurur Başakşehir

'nde Wolfberger'i 3-0 mağlup eden , Roma ve Mönchengladbach'ın olduğu zorlu grupta zirveye çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da 16 maçta aldığı 2 galibiyete de imza atarak ülke puanına katkı sağladı.

Türk takımları Avrupa arenasında dökülürken; Başakşehir dikkatleri çekiyor. Wolfsberger'i 3-0'la geçen turuncu-lacivertliler, Roma ve M.Gladbach'ın olduğu zorlu grupta 7 puanla zirveye çıktı. Başakşehir, Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da 16 maçta aldığı 2 galibiyete de imza atarak ülke puanına katkı sağladı.

HADDADI'YE KAPTIRDI

Wolfsberger'i 3-0 yenen Başakşehir'de Enzo Crivelli 2 golle yıldızlaşmıştı. , 24 yaşındaki Fransız forvete '4'üncü haftanın en iyi futbolcuları' arasında yer verdi. El Haddadi, Rashford ve Granero'nun da adaylar arasında olduğu oylama sonucunda Sevilla'da hat-trick yapan Münir El Haddadi kazandı.

  1. 9.11.2019
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