Milli gurur Başakşehir
UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfberger'i 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Roma ve Mönchengladbach'ın olduğu zorlu grupta zirveye çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da 16 maçta aldığı 2 galibiyete de imza atarak ülke puanına katkı sağladı.
Türk takımları Avrupa arenasında dökülürken; Başakşehir dikkatleri çekiyor. Wolfsberger'i 3-0'la geçen turuncu-lacivertliler, Roma ve M.Gladbach'ın olduğu zorlu grupta 7 puanla zirveye çıktı. Başakşehir, Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da 16 maçta aldığı 2 galibiyete de imza atarak ülke puanına katkı sağladı.
HADDADI'YE KAPTIRDI
Wolfsberger'i 3-0 yenen Başakşehir'de Enzo Crivelli 2 golle yıldızlaşmıştı. UEFA, 24 yaşındaki Fransız forvete '4'üncü haftanın en iyi futbolcuları' arasında yer verdi. El Haddadi, Rashford ve Granero'nun da adaylar arasında olduğu oylama sonucunda Sevilla'da hat-trick yapan Münir El Haddadi kazandı.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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