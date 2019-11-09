Milli gurur Başakşehir

Türk takımları Avrupa arenasında dökülürken; Başakşehir dikkatleri çekiyor. Wolfsberger'i 3-0'la geçen turuncu-lacivertliler, Roma ve M.Gladbach'ın olduğu zorlu grupta 7 puanla zirveye çıktı. Başakşehir, Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da 16 maçta aldığı 2 galibiyete de imza atarak ülke puanına katkı sağladı.

HADDADI'YE KAPTIRDI

Wolfsberger'i 3-0 yenen Başakşehir'de Enzo Crivelli 2 golle yıldızlaşmıştı. UEFA, 24 yaşındaki Fransız forvete '4'üncü haftanın en iyi futbolcuları' arasında yer verdi. El Haddadi, Rashford ve Granero'nun da adaylar arasında olduğu oylama sonucunda Sevilla'da hat-trick yapan Münir El Haddadi kazandı.