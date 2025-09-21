MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 21 Eylül'de yayınlanacak bölümde, yarışmaya devam etmek için kıyasıya rekabet yaşandı. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen adaylar, lezzetli yemekleriyle şefleri etkilemeye çalışıyor. Yarışmayı ilgiyle takip eden vatandaşlar ise "Masterchef'te kim elendi 21 Eylül Pazar? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE HANGİ YARIŞMACI ELENDİ 21 EYLÜL PAZAR?

Masterchef'te 21 Eylül Pazar günü eleme oyunu ekranlara geldi. Büyük bir heyecanla takip edilen veda gecesinde yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. 21 Eylül Pazar günü Masterchef'e veda eden yarışmacı ise henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

21 Eylül Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye eleme potasında şu yarışmacılar yer alıyor: