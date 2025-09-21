CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
MasterChef'te kim elendi 21 Eylül Pazar? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef'te kim elendi 21 Eylül Pazar? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 21 Eylül 2025 Pazar akşamı yayınlanacak bölümde, yarışmaya devam etmek için eleme adayları mutfakta mücadele edecek. Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen yarışmacılar, MasterChef eleme gecesinde adını bir sonraki haftaya taşımak istiyor. Programı takip eden kişiler ise "21 Eylül Pazar günü MasterChef'te kim elendi?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 13:49
MasterChef'te kim elendi 21 Eylül Pazar? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 21 Eylül'de yayınlanacak bölümde, yarışmaya devam etmek için kıyasıya rekabet yaşandı. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen adaylar, lezzetli yemekleriyle şefleri etkilemeye çalışıyor. Yarışmayı ilgiyle takip eden vatandaşlar ise "Masterchef'te kim elendi 21 Eylül Pazar? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE HANGİ YARIŞMACI ELENDİ 21 EYLÜL PAZAR?

Masterchef'te 21 Eylül Pazar günü eleme oyunu ekranlara geldi. Büyük bir heyecanla takip edilen veda gecesinde yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. 21 Eylül Pazar günü Masterchef'e veda eden yarışmacı ise henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

21 Eylül Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye eleme potasında şu yarışmacılar yer alıyor:

F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi!
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç mu? Sadettin Saran mı?
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
Beşiktaş'ta ayrılığın nedeni ortaya çıktı!
