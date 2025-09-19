GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 19 Eylül Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 19 EYLÜL | Gelinim Mutfakta 19 Eylül puan durumu programda yaşanan heyecanın bir özetini sunuyor. Bugünkü bölümde gelinler kendilerine verilen tarifi en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. Gelinim Mutfakta'da haftayı hangi yarışmacının birinci tamamlayacağı merak edilirken, 19 Eylül Cuma günü çeyrek altın kazanan gelin araştırılıyor. Haftayı 10 bilezikle kapatmak isteyen gelinler hata yapmak istemezken, hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 19 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? İşte Gelinim Mutfakta son bölüm detayları...

19 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM KAZANDI? TIKLA ÖĞREN

GELİNİM MUTFAKTA 19 EYLÜL KİM KAZANDI?

19 Eylül Cuma günü Gelinim Mutfakta kazananı henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 EYLÜL 2025

Miyase- 22 puan

Hanife- 18 puan

Tuğba- 10 puan

Zerrin- 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EYLÜL 2025

Zerrin- 16 puan

Hanife- 15 puan

Tuğba- 12 puan

Miyase- 10 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.