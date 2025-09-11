CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim kazandı? 11 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 11 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 11 Eylül | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni sezon heyecanı devam ediyor. Gelinler, haftayı birinci olarak tamamlamak için kıyasıya rekabet etmeyi sürdürüyor. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazananın altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanı alan gelin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 11:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 11 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL | Gelinim Mutfakta'nın 1669. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gelinim Mutfakta'da haftayı hangi yarışmacının birinci tamamlayacağı merak edilirken, 11 Eylül Perşembe günü çeyrek altın kazanan gelin araştırılıyor. Haftayı 10 bilezikle kapatmak isteyen gelinler hata yapmak istemezken, hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? İşte Gelinim Mutfakta son bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL KİM KAZANDI?

11 Eylül Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

10 Eylül Çarşamba günü yayınlanan Gelinim Mutfakta bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi!
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar
DİĞER
Tedesco Fenerbahçe’ye ne katar? SABAH Spor yazarları, deneyimli teknik adamı analiz etti...
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Osimhen'den büyük fedakarlık!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı Eyüpspor Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı 12:46
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi sürüyor Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi sürüyor 12:45
Tuğra Turhan Başakşehir FK’da Tuğra Turhan Başakşehir FK’da 12:43
F.Bahçe-Trabzonspor maçlarında flaş detay! F.Bahçe-Trabzonspor maçlarında flaş detay! 12:38
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar 12:34
Filenin Efeleri'nde değişiklik! Filenin Efeleri'nde değişiklik! 12:28
Daha Eski
Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! 11:10
Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 11:03
Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor 10:42
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 10:21
Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! 10:08
Filenin Efeleri sahaya çıkacak! Filenin Efeleri sahaya çıkacak! 10:06