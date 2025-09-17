Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye'nin 17 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 17 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 2. dokunulmazlık oyununu kazanan henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme adayları akşam yapılacak eleme potasından sonra açıklanacak.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

14 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı İlhan oldu.