Masterchef'te haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı İhsan, kırmızı takım kaptanı olarak ise Onur seçilmesinin ardından kıyasıya rekabetini sürdürdü. Şeflerin günün yemeğini duyurmasının ardından tüm yarışmacılar, en güzel yemekleri yapmak için kolları sıvadı. Peki Masterchef 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 14:38
MasterChef Türkiye'nin 17 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 17 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 2. dokunulmazlık oyununu kazanan henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme adayları akşam yapılacak eleme potasından sonra açıklanacak.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

14 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı İlhan oldu.

