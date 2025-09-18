CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Masterchef'te haftanın ödül oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı İhsan, kırmızı takım kaptanı olarak ise Onur seçilmesinin ardından kıyasıya rekabetini sürdürdü. Şeflerin günün yemeğini duyurmasının ardından tüm yarışmacılar, en güzel yemekleri yapmak için kolları sıvadı. Peki Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Eylül Perşembe MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 14:06
Masterchef Ödül Oyununu hangi takım kazandı? | 18 Eylül Perşembe MasterChef Türkiye kazanan takım

MasterChef Türkiye'nin 18 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ödül oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada ödül oyununu kazanan takımdan bir kişi gün sonunda sürpriz bir hediyenin sahibi olurken, kaybeden yarışmacılar ise ödül şansını kaybetti. Peki, Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Eylül Perşembe MasterChef Türkiye'de kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 18 Eylül Perşembe günü yayınlanan ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE DÜN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de günün eleme adayları Barış ve Murat Can oldu.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

14 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı İlhan oldu.

