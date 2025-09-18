Masterchef Ödül Oyununu hangi takım kazandı? | 18 Eylül Perşembe MasterChef Türkiye kazanan takım

MasterChef Türkiye'nin 18 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ödül oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada ödül oyununu kazanan takımdan bir kişi gün sonunda sürpriz bir hediyenin sahibi olurken, kaybeden yarışmacılar ise ödül şansını kaybetti. Peki, Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Eylül Perşembe MasterChef Türkiye'de kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 18 Eylül Perşembe günü yayınlanan ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE DÜN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de günün eleme adayları Barış ve Murat Can oldu.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

14 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı İlhan oldu.