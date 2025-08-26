Masterchef 1. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 26 Ağustos Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef'te 1. dokunulmazlık yarışı 26 Ağustos Salı günü gerçekleşecek. Mavi takım kaptanı Eylül ile kırmızı takım kaptanı Çağlar'ın takımlarının karşı karşıya geleceği akşamda, yarışmacılar dolma çeşitlerini yapacak. Düello gecesine sahne olacak MasterChef 1. dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Peki, 26 Ağustos Salı günü MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Ağustos Salı günü yayınlanan MasterChef 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Haberimiz kazanan takım belli olduktan sonra güncellenecektir.

MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 1. eleme adayı, 26 Ağustos Salı akşamı yayınlanacak bölümden sonra açıklanacak.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

24 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı Bilal Salman oldu.