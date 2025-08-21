CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE? | Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE? | Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist'in oturduğu Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Spor, dram türündeki 2016 yapımı Pele: Bir Efsanenin Doğuşu hakkında arama motorlarında araştırılan 'Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 13:45 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 13:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE? | Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Brezilyalı efsanevi futbolcu Pêle'nin hayatı konu ediniyor. 1958 yılında henüz 17 yaşında olan genç Pêle, adını futbol tarihine altın harflerle yazdıracaktır. Zira o yıl Brezilya'ya ilk Dünya Kupasını kazandıran gol onun ayağından çıkmıştır. Brezilya'nın fakir mahallelerinden birinde büyüyen ama sıra dışı oyun tarzı ile sıyrılan Pele, hırslı ve boyun eğmeyen bir karaktere de sahipti. Hayatı yoksullukla doluyken Pele, geleneklerine aykırı ve otantik oyun tarzı ile tüm olasılıklara karşı yenilmez duruşu sayesinde bir ülkenin ününü sonsuza kadar değiştirecektir.

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pelé

Kevin de Paula

Vincent D'Onofrio

Mariana Nunes

Rodrigo Santoro

Leonardo Lima Carvalho

Seu Jorge

Diego Boneta

Colm Meaney

Ivan Orlic

Felipe Simas

Garcia Júnior

Charles Myara

Julio Levy

Milton Gonçalves

André Mattos

Fernando Caruso

Brandon Wilson

Sérgio Menezes

Rafael Henriques

Vivi Devereaux

Seth Michaels

Eric Bell Jr.

Mariana Balsa

F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül vermeye doymuyor! Kıyasıya yarış devam ediyor
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! 13:27
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 12:58
Edson Alvarez kimdir? Edson Alvarez kimdir? 12:40
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 12:27
Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı 12:00
F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! 11:56
Daha Eski
Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! 11:44
Filenin Sultanları "ilk" peşinde Filenin Sultanları "ilk" peşinde 11:36
F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! 11:33
Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! 11:27
Serdar Adalı TFF binasına geldi Serdar Adalı TFF binasına geldi 11:03
Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! 10:34