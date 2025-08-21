PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE? | Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Brezilyalı efsanevi futbolcu Pêle'nin hayatı konu ediniyor. 1958 yılında henüz 17 yaşında olan genç Pêle, adını futbol tarihine altın harflerle yazdıracaktır. Zira o yıl Brezilya'ya ilk Dünya Kupasını kazandıran gol onun ayağından çıkmıştır. Brezilya'nın fakir mahallelerinden birinde büyüyen ama sıra dışı oyun tarzı ile sıyrılan Pele, hırslı ve boyun eğmeyen bir karaktere de sahipti. Hayatı yoksullukla doluyken Pele, geleneklerine aykırı ve otantik oyun tarzı ile tüm olasılıklara karşı yenilmez duruşu sayesinde bir ülkenin ününü sonsuza kadar değiştirecektir.
PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pelé
Kevin de Paula
Vincent D'Onofrio
Mariana Nunes
Rodrigo Santoro
Leonardo Lima Carvalho
Seu Jorge
Diego Boneta
Colm Meaney
Ivan Orlic
Felipe Simas
Garcia Júnior
Charles Myara
Julio Levy
Milton Gonçalves
André Mattos
Fernando Caruso
Brandon Wilson
Sérgio Menezes
Rafael Henriques
Vivi Devereaux
Seth Michaels
Eric Bell Jr.
Mariana Balsa