CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Geliş (Arrival) filminin konusu ne? Geliş oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Geliş (Arrival) filminin konusu ne? Geliş oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'nin oturduğu ve başrollerini Amy Adams, Jeremy Renner ve Forest Whitaker'in paylaştığı Geliş filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon ve gerilim türündeki 2016 yapımı Geliş hakkında arama motorlarında araştırılan 'Geliş filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Geliş (Arrival) filminin konusu ne? Geliş oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Geliş filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini JDenis Villeneuve'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Geliş filminin konusu ne? Geliş oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GELİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, ordu dilbilimcisi Dr. Louise Banks'in hikayesini anlatıyor. Birden çok uzay gemisi dünyaya iniş yapınca dünya adeta sarsılır. Amaçlarının ne olduğu bilinmeyen uzaylılarla iletişim kurmanın yolları aranmaya başlar. Uzaylılarla iletişim kurması için ordu dilbilimcisi Dr. Louise Banks çağrılır. Doktora yardımcı olması için de fizikçi Ian Donnelly seçilir. İkilinin artık en önemli görevi uzaylıların barışçıl mı yoksa istilacı mı olduğunu belirleyebilmektir. Bu süreçte bir diğer zorluk da ordunun ısrarcı bir şekilde saldırı yanlısı olması olacaktır.

GELİŞ OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Mike Colter

Daniella Pineda

Kelly Gale

Tony Goldwyn

Evan Dane Taylor

Lilly Krug

Joey Slotnick

Tara Westwood

Kate Rachesky

Jeff Francisco

Haleigh Hekking

Quinn McPherson

Yoson An

Michelle Cortés

Oliver Trevena

Pete Scobell

Otis Winston

Michelle Lee

Mark LaBella

Rose Eshay

Ricky Robles Cruz

Ariel Felix

Heather Seiffert

Matthew Valeña

Jessica Nam

James Sang Lee

Jeremy Denzlinger

Remi Adeleke

Paul Ben-Victor

Modesto Lacen

Amber Rivera

Claro de los Reyes

Jeffrey Holsman

Trailblazer Captain

Angel Fabián Rivera

John J. Shim

GELİŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Geliş filminin yapım yılı 2016'dır.

Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü!
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Taylor Swift’e büyük şok! Yapay zekanın ürettiği görüntüler olay yarattı
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Nelsson İtalya yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor-Bandırmaspor maçı ne zaman? Pendikspor-Bandırmaspor maçı ne zaman? 12:08
Keçiören'e Sambacı stoper! Keçiören'e Sambacı stoper! 12:05
F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:01
Sarıyer-Boluspor maçı ne zaman? Sarıyer-Boluspor maçı ne zaman? 11:52
Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? 11:39
Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! 11:12
Daha Eski
Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! 11:09
Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü! 11:02
Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 10:53
F.Bahçe Nene transferinde anlaşmaya yakın! F.Bahçe Nene transferinde anlaşmaya yakın! 10:51
Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman? Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman? 10:50
Valencia - Real Sociedad maçı hangi kanalda? Valencia - Real Sociedad maçı hangi kanalda? 10:49