Pembe Panter 2 (The Pink Panther 2) filminin konusu ne? Pembe Panter 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Pembe Panter 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Harald Zwart'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Pembe Panter 2 filminin konusu ne? Pembe Panter 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

PEMBE PANTER 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya sinema tarihinin en şamatalı, şamatalı olduğu kadar popüler ancak günümüzde aynı zamanda bir kült statüye erişme başarısı da gösterebilmiş ender serilerden birisidir Pembe Panter. Beyazperdede ayrıksı bir figür hem de bir çizgi karakter olan delişmen kahramanımız Jacques Clouseau, amirlerini, dostlarını ve düşmanlarını çıldırtmaya devam ediyor. Pembe Panter Elması'nın da aralarında bulunduğu efsanevi hazine çalınmıştır. Bunun üzerine cesur(!) dedektif Jacques Clouseau, bu duruma el koyar. Şef Müfettiş Dreyfus Fransız Polis Dedektifi Müfettiş Clouseau'yu, uluslararası detektif ve uzmanlardan oluşan rüya takıma atamaya mecbur bırakılmıştır. O da, bu grupla birlikte hırsızları yakalamak ve çalınan el yapımı hazineyi ele geçirmek için maceraya atılır.

PEMBE PANTER 2 OYUNCULARI KİM?

Steve Martin

Jean Reno

Emily Mortimer

John Cleese

Aishwarya Rai

Alfred Molina

Andy García

Lily Tomlin

Jeremy Irons

Geoffrey Palmer

Yūki Matsuzaki

Armel Bellec

Philip Goodwin

Johnny Hallyday

Eric Bruno Borgman

Federico Castelluccio

Kate Jurdi

Judith Godrèche

Karen Strassman

Hélène Cardona

Harry Van Gorkum

Yevgeni Lazarev

Christy Scott Cashman

Jeff DuJardin

Zofia Moreno

Joe Drago

Paul Melendy

Michael Allosso

Lewis D. Wheeler

Jennifer Gjulameti

Damien Di Paola

Jodie Brunelle

Peggy McClellan

Chemi Che-Mponda

Eamon Brooks

Dan Marshall

Kevin Kline

Molly Sims

Michael Kelly

Christiane Amanpour

Zofia Borucka

Valery Kukhareshin

Sharon Tay

Kseniya Brzhezovskaya

PEMBE PANTER 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Pembe Panter 2 filminin yapım yılı 2009'dur.