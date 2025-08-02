Pembe Panter 2 (The Pink Panther 2) filminin konusu ne? Pembe Panter 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Pembe Panter 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Harald Zwart'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Pembe Panter 2 filminin konusu ne? Pembe Panter 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
PEMBE PANTER 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Dünya sinema tarihinin en şamatalı, şamatalı olduğu kadar popüler ancak günümüzde aynı zamanda bir kült statüye erişme başarısı da gösterebilmiş ender serilerden birisidir Pembe Panter. Beyazperdede ayrıksı bir figür hem de bir çizgi karakter olan delişmen kahramanımız Jacques Clouseau, amirlerini, dostlarını ve düşmanlarını çıldırtmaya devam ediyor. Pembe Panter Elması'nın da aralarında bulunduğu efsanevi hazine çalınmıştır. Bunun üzerine cesur(!) dedektif Jacques Clouseau, bu duruma el koyar. Şef Müfettiş Dreyfus Fransız Polis Dedektifi Müfettiş Clouseau'yu, uluslararası detektif ve uzmanlardan oluşan rüya takıma atamaya mecbur bırakılmıştır. O da, bu grupla birlikte hırsızları yakalamak ve çalınan el yapımı hazineyi ele geçirmek için maceraya atılır.
PEMBE PANTER 2 OYUNCULARI KİM?
Steve Martin
Jean Reno
Emily Mortimer
John Cleese
Aishwarya Rai
Alfred Molina
Andy García
Lily Tomlin
Jeremy Irons
Geoffrey Palmer
Yūki Matsuzaki
Armel Bellec
Philip Goodwin
Johnny Hallyday
Eric Bruno Borgman
Federico Castelluccio
Kate Jurdi
Judith Godrèche
Karen Strassman
Hélène Cardona
Harry Van Gorkum
Yevgeni Lazarev
Christy Scott Cashman
Jeff DuJardin
Zofia Moreno
Joe Drago
Paul Melendy
Michael Allosso
Lewis D. Wheeler
Jennifer Gjulameti
Damien Di Paola
Jodie Brunelle
Peggy McClellan
Chemi Che-Mponda
Eamon Brooks
Dan Marshall
Kevin Kline
Molly Sims
Michael Kelly
Christiane Amanpour
Zofia Borucka
Valery Kukhareshin
Sharon Tay
Kseniya Brzhezovskaya
PEMBE PANTER 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Pembe Panter 2 filminin yapım yılı 2009'dur.