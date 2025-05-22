Survivor 3. dokunulmazlık oyunu 22 Mayıs | Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNU 22 MAYIS | Bu hafta Survivor All Star-Gönüllüler 2025'te rekabet iyice kızıştı. Gönüllüler ve Ünlüler takımları arasındaki çekişme, stratejik hamleler ve sürpriz ittifaklarla dolu anlara sahne oldu. Ödül oyunlarında takımlar lüks yemekler ve konfor için mücadele ederken, yarışmacılar arasındaki gerilim iyice tırmandı. Peki 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2025, her bölümüyle izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 3. dokunulmazlık oyununun kazananı, 22 Mayıs akşamı netleşecek ve haftanın dinamiklerini değiştirecek. Gönüllüler ve Ünlüler arasındaki rekabet, stratejik hamleler ve bireysel performanslar, Survivor'ın bu sezonki temposunu daha da yükseltiyor.

1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, takımların hem fiziksel güçlerini hem de koordinasyon becerilerini test eden bir parkurdu. Gönüllüler Takımı, All Star'a karşı üstün bir performans sergileyerek oyunu kazandı.

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İkinci dokunulmazlık oyununda ise All Star Takımı toparlanarak güçlü bir geri dönüş yaptı. Zorlu bir mücadele sonunda All Star, Gönüllüler'e karşı galip gelerek dokunulmazlığı elde etti.