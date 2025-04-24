Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 24 Nisan Perşembe 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 24 Nisan Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 24 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 24 Nisan Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 24 NİSAN 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 24 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Mavi takım oldu.