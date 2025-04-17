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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 17 Nisan Perşembe 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 17 Nisan Perşembe 2025

Yıllardır televizyon severler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 17 Nisan Perşembe günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 17 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 22:20
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 17 Nisan Perşembe 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 17 Nisan Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 17 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 17 Nisan Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 17 NİSAN 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 17 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım oldu.

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