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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Mart Perşembe 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Mart Perşembe 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 6 Mart | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 09:56 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 12:11
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Mart Perşembe 2025

GELİNİM MUTFAKTA 6 MART | Gelinim Mutfakta'nın 1574. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 6 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 6 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 6 Mart Perşembe günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin İlayda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Mart Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin İlayda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Şubat - 28 Şubat haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Işıl gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

28 Şubat Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da Ebru ve kayınvalidesi Zühre diskalifiye edildi. Diskalifiye olduğu için programda başka eleme yapılmadı.

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