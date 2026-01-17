CANLI SKOR ANA SAYFA
Cagliari'den dev sürpriz! Juventus deplasmanda yıkıldı

Cagliari’den dev sürpriz! Juventus deplasmanda yıkıldı

Serie A’da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Cagliari, sahasında Juventus’u tek golle geçerek hem 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi hem de haftanın sürprizine imza attı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 00:49
Cagliari’den dev sürpriz! Juventus deplasmanda yıkıldı

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Cagliari, Unipol Domus'ta Juventus'u konuk etti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Cagliari'ye altın değerindeki galibiyeti getiren golü 65. dakikada Luca Mazzitelli kaydetti. Karşılaşmada ev sahibi ekip adına maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 54. dakikada oyundan alınırken; Juventus'ta Kenan Yıldız 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Cagliari, ligde 3 maç aradan sonra kazanarak puanını 22'ye yükseltti. 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus ise 39 puanda kaldı.

Kırmızı-mavililer, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.

