Cagliari’den dev sürpriz! Juventus deplasmanda yıkıldı

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Cagliari, Unipol Domus'ta Juventus'u konuk etti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Cagliari'ye altın değerindeki galibiyeti getiren golü 65. dakikada Luca Mazzitelli kaydetti. Karşılaşmada ev sahibi ekip adına maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 54. dakikada oyundan alınırken; Juventus'ta Kenan Yıldız 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Cagliari, ligde 3 maç aradan sonra kazanarak puanını 22'ye yükseltti. 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus ise 39 puanda kaldı.
Kırmızı-mavililer, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.