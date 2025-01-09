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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 9 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 17:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 17:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 9 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUSTAFA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Ocak yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BURCU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Ocak yarışmacısı Burcu Hanım oldu. Burcu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 6

Kumsal: 4

Mustafa: 5

Sabriye: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ REŞİT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Ocak yarışmacısı Reşit Bey oldu. Reşit Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Burcu: 6

Kumsal: 5

Mustafa: 5

Sabriye: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SABRİYE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ocak yarışmacısı Sabriye Hanım oldu. Sabriye Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 5

Kumsal: 6

Mustafa: 6

Burcu: 4

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