BABAMIN PENGUENLERİ (Mr. Popper's Penguins) FİLMİNİN KONUSU NE? | Babamın Penguenleri oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Babamın Penguenleri filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Mark Waters'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Babamın Penguenleri filminin konusu ne? Babamın Penguenleri oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş insanı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Rutinden eğlenceliye doğru bu keskin geçiş, ilginç olaylara yol açacaktır.

Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

Kendisini kötü hisseden Popper, penguenlerle daha fazla yapamayacağını anlar ve onları hayvanat bahçesine verir. Lokantayla ilgilenmek için yeniden odaklanır. Eski karısı ve çocukları Popper'ın bu kararından memnun değillerdir elbet.

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?