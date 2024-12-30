31 Aralık 2024 yayın akışı TV8,5 - Yılbaşında TV'de ne var?

31 Aralık gecesi ailecek TV keyfi yapacak olanlar araştırmalara başladı. Özellikle yılbaşında hangi dizilerin yayınlanacağı ve özel programların olup olmayacağı izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Yılbaşında TV'de ne var? 31 Aralık 2024 yayın akışı TV8,5 detayları haberimizde...

31 ARALIK TV8,5 YAYIN AKIŞI

07:00 Arsenal - Crystal Palace (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)

09:00 Southampton - Liverpool (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)

10:30 Top Bizde

12:30 3.Devre

13:30 Tottenham Hotspur - Manchester United (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)

15:45 İngiltere Championship 22. Hafta Özetleri

16:45 Hollanda Eredivisie 17.Hafta Özetleri

18:00 Yunanistan Süper Ligi 16.Hafta Özetleri

18:45 Newcastle United - Brendford (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)

19:00 Teknik Bakış (Trendyol Süperlig 17.Hafta)

20:00 Belçika Pro Lig 18. Hafta Özetleri

20:50 3.Devre

21:50 Efsaneler (Ronaldo)

22:00 Arsenal - Crystal Palace (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)

22:45 Arsenal - Crystal Palace (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)

23:15 Southampton - Liverpool (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)

00:00 Teknik Bakış (Trendyol Süperlig 17.Hafta)