31 Aralık 2024 yayın akışı TV8,5 - Yılbaşında TV'de ne var?

31 Aralık gecesi ailecek TV keyfi yapacak olanlar araştırmalara başladı. Özellikle yılbaşında hangi dizilerin yayınlanacağı ve özel programların olup olmayacağı izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Yılbaşında TV'de ne var? 31 Aralık 2024 yayın akışı TV8,5 detayları haberimizde...
31 ARALIK TV8,5 YAYIN AKIŞI
07:00 Arsenal - Crystal Palace (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)
09:00 Southampton - Liverpool (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)
10:30 Top Bizde
12:30 3.Devre
13:30 Tottenham Hotspur - Manchester United (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)
15:45 İngiltere Championship 22. Hafta Özetleri
16:45 Hollanda Eredivisie 17.Hafta Özetleri
18:00 Yunanistan Süper Ligi 16.Hafta Özetleri
18:45 Newcastle United - Brendford (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)
19:00 Teknik Bakış (Trendyol Süperlig 17.Hafta)
20:00 Belçika Pro Lig 18. Hafta Özetleri
20:50 3.Devre
21:50 Efsaneler (Ronaldo)
22:00 Arsenal - Crystal Palace (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)
22:45 Arsenal - Crystal Palace (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)
23:15 Southampton - Liverpool (İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final)
00:00 Teknik Bakış (Trendyol Süperlig 17.Hafta)