MasterChef'te ilk 4'e giren üçüncü yarışmacı kim oldu? 29 Aralık 2024 MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de bireysel eleme oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım oyunlarının ardından ilk 5'e kalmak için mücadele eden yarışmacılar, Serhat Doğramacı'nın tabağını yaparak mücadele etmişti. Erim ile Semih arasında geçen düellonun ardından Erim MasterChef hayallerine veda ederken, Semih son ceketi alan isim olmuştu. 27 Aralık Cuma günü ise Eda, Beyza, Kerem, Onur ve Semih ilk 4'e girmek için mücadele etti. Şeflerin puanlarıyla ilk 4'e giren iki yarışmacı belli olurken, üçüncü yarışmacının kim olacağı ise merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ilk 4'e giren üçüncü yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KİM KALDI?

MasterChef Türkiye'de şeflerin puanlamasıyla birlikte ilk 4'e kalan ilk isim Semih oldu. Kupa hayallerine bir adım daha yaklaşan Semih, Serhat Doğramacı'nın konuk olduğu bölümde de son ceketi alan isim olmuştu. Yemeklerini dikkatli bir şekilde hazırlayan yarışmacılardan Onur ise ilk 4'e kalan ikinci isim oldu.

MASTERCHEF'TE İLK 4'E GİREN ÜÇÜNCÜ YARIŞMACI KİM?

29 Aralık Pazar günü yayınlanan MasterChef bölümünde Kerem, Beyza ve Eda ilk 4'e giren üçüncü isim olmak için mücadele ediyor. Yemeklerini dikkatli bir şekilde hazırlayan yarışmacılardan ilk 4'e kalan üçüncü isim henüz belli olmadı.