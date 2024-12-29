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Haberler Magazin MasterChef'te ilk 4'e giren üçüncü yarışmacı kim oldu? 29 Aralık 2024 MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef'te ilk 4'e giren üçüncü yarışmacı kim oldu? 29 Aralık 2024 MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de sezon finali için geri sayım devam ediyor. Takım oyunlarından bireysel oyunlara dönülen yarışmada önce Şirin, ardından Erim yarışmaya veda etmişti. Son 5'te Eda, Beyza, Kerem, Onur ve Semih mücadele ederken, 28 Aralık Cumartesi günü yayınlanan programda ilk 4'e giren ikinci isim belli olmuştu. Peki, MasterChef'te ilk 4'e giren üçüncü yarışmacı kim oldu? İşte, 29 Aralık 2024 MasterChef kazananı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 08:20 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 08:30
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MasterChef'te ilk 4'e giren üçüncü yarışmacı kim oldu? 29 Aralık 2024 MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de bireysel eleme oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım oyunlarının ardından ilk 5'e kalmak için mücadele eden yarışmacılar, Serhat Doğramacı'nın tabağını yaparak mücadele etmişti. Erim ile Semih arasında geçen düellonun ardından Erim MasterChef hayallerine veda ederken, Semih son ceketi alan isim olmuştu. 27 Aralık Cuma günü ise Eda, Beyza, Kerem, Onur ve Semih ilk 4'e girmek için mücadele etti. Şeflerin puanlarıyla ilk 4'e giren iki yarışmacı belli olurken, üçüncü yarışmacının kim olacağı ise merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ilk 4'e giren üçüncü yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KİM KALDI?

MasterChef Türkiye'de şeflerin puanlamasıyla birlikte ilk 4'e kalan ilk isim Semih oldu. Kupa hayallerine bir adım daha yaklaşan Semih, Serhat Doğramacı'nın konuk olduğu bölümde de son ceketi alan isim olmuştu. Yemeklerini dikkatli bir şekilde hazırlayan yarışmacılardan Onur ise ilk 4'e kalan ikinci isim oldu.

MASTERCHEF'TE İLK 4'E GİREN ÜÇÜNCÜ YARIŞMACI KİM?

29 Aralık Pazar günü yayınlanan MasterChef bölümünde Kerem, Beyza ve Eda ilk 4'e giren üçüncü isim olmak için mücadele ediyor. Yemeklerini dikkatli bir şekilde hazırlayan yarışmacılardan ilk 4'e kalan üçüncü isim henüz belli olmadı.

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