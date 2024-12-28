MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim oldu? 28 Aralık 2024 MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de bireysel eleme oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım oyunlarının ardından ilk 5'e kalmak için mücadele eden yarışmacılar, Serhat Doğramacı'nın tabağını yaparak mücadele etmişti. Erim ile Semih arasında geçen düellonun ardından Erim MasterChef hayallerine veda ederken, Semih son ceketi alan isim olmuştu. 27 Aralık Cuma günü ise Eda, Beyza, Kerem, Onur ve Semih ilk 4'e girmek için mücadele etti. Şeflerin puanlarıyla ilk 4'e giren ilk yarışmacı belli olurken, ikinci yarışmacının kim olacağı ise merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KİM KALDI?

27 Aralık Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de şeflerin puanlamasıyla birlikte ilk 4'e kalan ilk isim Semih oldu. Kupa hayallerine bir adım daha yaklaşan Semih, Serhat Doğramacı'nın konuk olduğu bölümde de son ceketi alan isim olmuştu.

MASTERCHEF'TE İLK 4'E GİREN İKİNCİ YARIŞMACI KİM?

28 Aralık Cumartesi günü yayınlan MasterChef bölümünde Onur, Kerem, Beyza ve Eda ilk 4'e giren ikinci isim olmak için mücadele ediyor. Yemeklerini dikkatli bir şekilde hazırlayan yarışmacılardan hangisinin ilk 4'e kalacağı ise henüz belli olmadı.