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Haberler Magazin MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim oldu? 28 Aralık 2024 MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim oldu? 28 Aralık 2024 MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de sezon finali için geri sayım devam ediyor. Takım oyunlarından bireysel oyunlara dönülen yarışmada önce Şirin, ardından Erim yarışmaya veda etmişti. Son 5'te Eda, Beyza, Kerem, Onur ve Semih mücadele ederken, 27 Aralık Cuma günü yayınlanan programda ilk 4'e giren ilk isim belli olmuştu. Peki, MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim oldu? İşte, 28 Aralık 2024 MasterChef kazananı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 12:22 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 12:33
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MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim oldu? 28 Aralık 2024 MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de bireysel eleme oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım oyunlarının ardından ilk 5'e kalmak için mücadele eden yarışmacılar, Serhat Doğramacı'nın tabağını yaparak mücadele etmişti. Erim ile Semih arasında geçen düellonun ardından Erim MasterChef hayallerine veda ederken, Semih son ceketi alan isim olmuştu. 27 Aralık Cuma günü ise Eda, Beyza, Kerem, Onur ve Semih ilk 4'e girmek için mücadele etti. Şeflerin puanlarıyla ilk 4'e giren ilk yarışmacı belli olurken, ikinci yarışmacının kim olacağı ise merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KİM KALDI?

27 Aralık Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de şeflerin puanlamasıyla birlikte ilk 4'e kalan ilk isim Semih oldu. Kupa hayallerine bir adım daha yaklaşan Semih, Serhat Doğramacı'nın konuk olduğu bölümde de son ceketi alan isim olmuştu.

MASTERCHEF'TE İLK 4'E GİREN İKİNCİ YARIŞMACI KİM?

28 Aralık Cumartesi günü yayınlan MasterChef bölümünde Onur, Kerem, Beyza ve Eda ilk 4'e giren ikinci isim olmak için mücadele ediyor. Yemeklerini dikkatli bir şekilde hazırlayan yarışmacılardan hangisinin ilk 4'e kalacağı ise henüz belli olmadı.

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