Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? | İşte Trabzonsporlu futbolcu hakkında merak edilenler

Enis Destan sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Trabzonsporlu golcü ile Arzum Kuruçalı arasında gerçekleşen nişanın ardından birçok kişi Enis Destan'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Konu hakkında arama motorlarına soru sormayı sürdüren kişiler, Enis Destan ile ilgili bilgiler öğrenmeye devam ediyor. Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ENİS DESTAN KİMDİR?

27 Aralık Cuma günü nişanlanan Enis Destan 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşta Altınordu'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Destan, 24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu. 29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A Milli Takımı'na çağrılan Enis Destan, bordo-mavililer için top koşturmaya devam ediyor.

ARZUM KURUÇALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Enis Destan ile nişanlanan Arzum Kuruçalı, 1992 doğumludur. 32 yaşında olan Kuruçalı, İzmir Urla'da ikamet ediyor. Ege Üniversitesi'nden mezun olan Arzum Kuruçalı antrenör olarak meslek hayatını sürdürüyor.