Survivor ne zaman başlıyor 2025? | Survivor All Star kadrosu belli oldu mu? Ünlüler listesi

Survivor 2025 yılında All Star konseptiyle ekranlara gelecek. Tanıtım videosu yayımlanan programın başlangıç tarihi belli olurken videoda eski yarışmacıların da görülmesi seyircileri meraklandırdı. Başvuruların devam ettiği yeni sezon için arama motorlarında sorgulanan 'Survivor ne zaman başlıyor 2025? Survivor All Star kadrosu belli oldu mu?' sorularının cevabını sizler için derledik.

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

2025 Survivor 1 Ocak Çarşamba günü başlayacak. Fenomen yarışma, Tv8'in bir diğer ilgi gören yarışması MasterChef Türkiye final yaptıktan sonra başlayacak. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın X hesabı üzerinden paylaşıtğı tanıtım videosu, seyircilerin merakını tetiklerken yarışma, MasterChef Türkiye final yaptıktan sonra başlayacak.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2025 kadrosu, Acun Ilıcalı'nın paylaştığı video ile ortaya çıktı. İşte o isimler:

SURVIVOR ALL STAR 2025 ÜNLÜLER LİSTESİ

All Star takımında; Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda ve Hikmet Tuğsuz yer alıyor. Survivor 2025'in yeni yarışmacıları ise; Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı olarak duyuruldu. Survivor yeni sezon fragmanının yılbaşından hemen önce yada sonrasında yayınlanması bekleniyor.