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Haberler Magazin Survivor 2025 kadrosu resimli | Survivor ünlüler - gönüllüler tam liste

Survivor 2025 kadrosu resimli | Survivor ünlüler - gönüllüler tam liste

Survivor 2025 için heyecan dorukta. 1 Ocak'ta ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Türkiye'nin en sevilen yarışma programı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarının kadroları da belli oldu. İlk tanıtım fragmanıyla bu sene yarışacak isimler netleşirken arama motorlarında en çok sorgulanan 'Survivor 2025 kadrosu'nu sizler için derledik. Survivor ünlüler - gönüllüler tam liste haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 11:00
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Survivor 2025 kadrosu resimli | Survivor ünlüler - gönüllüler tam liste

Survivor 2025 kadrosu resimli | Survivor 2025 için beklenen haber geldi. Milyonlarca vatandaşı ekrana kilitleyen Survivor'un ilk tanıtım videosu yayımlanırken programın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sevilen yarışmanın 1 Ocak'tan itibaren ekranlarda olacağını bildirdi. Yeni sezon kadrosu da netleşen Survivor'da ünlüler - gönüllüler tam listeyi sizler için derledik.

ALL STAR TAKIMI (ÜNLÜLER)

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıççı

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Hikmet Tuğsuz

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

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