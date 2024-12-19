Survivor 2025 kadrosu resimli | Survivor ünlüler - gönüllüler tam liste

Survivor 2025 kadrosu resimli | Survivor 2025 için beklenen haber geldi. Milyonlarca vatandaşı ekrana kilitleyen Survivor'un ilk tanıtım videosu yayımlanırken programın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sevilen yarışmanın 1 Ocak'tan itibaren ekranlarda olacağını bildirdi. Yeni sezon kadrosu da netleşen Survivor'da ünlüler - gönüllüler tam listeyi sizler için derledik.

ALL STAR TAKIMI (ÜNLÜLER)

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıççı

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Hikmet Tuğsuz

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı