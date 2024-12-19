Survivor 2025 kadrosu resimli | Survivor ünlüler - gönüllüler tam liste

Survivor 2025 kadrosu resimli | Survivor 2025 için beklenen haber geldi. Milyonlarca vatandaşı ekrana kilitleyen Survivor'un ilk tanıtım videosu yayımlanırken programın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sevilen yarışmanın 1 Ocak'tan itibaren ekranlarda olacağını bildirdi. Yeni sezon kadrosu da netleşen Survivor'da ünlüler - gönüllüler tam listeyi sizler için derledik.
ALL STAR TAKIMI (ÜNLÜLER)
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıççı
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Hikmet Tuğsuz
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı