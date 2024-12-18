MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ederken finale de sayılı günler kaldı. son 7 içerisinden 5 kişi ceket giyecek ve final oynayacak. Peki MasterChef'te kim kazandı? 18 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim kim? Detaylar haberimizde...

18 ARALIK 2024 MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChefîn 18 Aralık 2024 tarihli bölümünde son 7'ye kalan yarışmacılar 2 aşamalı yarışmadan geçiyor. Geçen yıllarda yarışan Barbaros Yoloğlu'nun tabağını yapmaya çalışan yarışmacılar ikinci aşamada ise yaratıcılık oynuyor. Gecenin kazanan ismi henüz belli olmadı.