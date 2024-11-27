YEMEKTEYİZ puan tablosu 27 Kasım Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Rıdvan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 26 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ RIDVAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Kasım yarışmacısı Rıdvan Bey oldu. Rıdvan Bey puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Rümeysa: 6

Elif: 5

Menekşe: 4

Zişan: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Kasım yarışmacısı Elif Hanım oldu. Elif Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Rümeysa: 5

Rıdvan: 5

Menekşe: 5

Zişan: 4