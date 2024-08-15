DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Aynı adlı kitabından defalarca sinemaya uyarlanan Doğu Ekspresinde Cinayet filmi araştırılmaya başladı. Kenneth Branagh'ın hem yönettiği hem de Hercule Poirot'yu oynadığı versiyon aksiyon ve gizem severlerin dikkatini çekti. Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET KONUSU NEDİR?

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur.Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır.Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET OYUNCULARI