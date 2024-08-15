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DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Doğu Ekspresinde Cinayet (orijinal adıyla Murder on the Orient Express), Agatha Christie'nin en ünlü dedektif romanlarından biridir ve birçok kez sinemaya uyarlanmıştır. Yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın üstlendiği versiyonu ise ilk kez 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 17:07
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DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Aynı adlı kitabından defalarca sinemaya uyarlanan Doğu Ekspresinde Cinayet filmi araştırılmaya başladı. Kenneth Branagh'ın hem yönettiği hem de Hercule Poirot'yu oynadığı versiyon aksiyon ve gizem severlerin dikkatini çekti. Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET KONUSU NEDİR?

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur.Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır.Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET OYUNCULARI

  • Kenneth Branagh
  • Johnny Depp
  • Michelle Pfeiffer
  • Penélope Cruz
  • Willem Dafoe
  • Judi Dench
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