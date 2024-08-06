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Gelinim Mutfakta sunucusu neden değişti? | Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına geçti. 2024-2025 sezonunun açılışı ise farklı bir sunucu tarafındna gerçekleştirildi. Nursel Ergin'in yerine Aslı hünel'i gören izleyiciler Gelinim Mutfakta sunucusu neden değişti? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 16:01
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Gelinim Mutfakta sunucusu neden değişti? | Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı?

Gelinler ve kayınvalidelerin yarıştığı Gelinim Mutfakta yeni sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Ancak bu sezon sunucu değişikliğine gidilen programda Aslı hünel dikkat çekti. İzleyiciler ise Gelinim Mutfakta sunucusu neden değişti? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı? sorguları yapıyor. İşte Nursel Ergin'in konuyla ilgili açıklaması ve detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NEDEN DEĞİŞTİ?

Gelinim Mutfakta programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, 2024-2025 sezonunda programa veda etti. Ergin, 2021 yılında başladığı Gelinim Mutfakta programını 5 Temmuz 2024 tarihindeki 6. sezon finaliyle birlikte bıraktı.

Sunuculuğunu 595 bölüm boyunca üstlendiği Gelinim Mutfakta'dan ayrılma nedenini Ergin, uzun bir tempoda çalışması nedeniyle dinlenme ihtiyacı ve ailesine daha fazla vakit ayırmak istemesi olarak açıkladı.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden 14 Haziran 2024 tarihine kadar Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmiştir. Ağustos 2024'ten itibaren Kanal D'de, 6 sezondur yayımlanan Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olmuştur.

Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. 12 Nisan 2018 tarihinde iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020 tarihinde COVID-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

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