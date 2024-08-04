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MASTERCHEF YEDEK ADAYLARI 2024 | MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 4 Ağustos Pazar

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar final turunda mücadele ediyor. Hafta boyunca ana kadroya giremeyenler ise yedek yarışmacı adayları arasına katılabilmek için en iyi yemeği yapmaya çalışıyorlar. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 22:19
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MASTERCHEF YEDEK ADAYLARI 2024 | MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 4 Ağustos Pazar

MasterChef Türkiye yeni sezonun son haftasında eleme turları devam ediyor. Bu hafta ana kadroya girmeyi başaramayan yarışmacılar yedek adaylar arasına adını yazdırabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 4 Ağustos 2024 Pazar tarihli yarışmaya dair detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te son haftada ana kadro tamamlandı. Bu haftanın sonunda son yedek yarışmacılar da belli oluyor. En iyi yemeği yaparak yedek yarışmacı adayı olan isimler henüz belli olmadı. Gecenin sonunda isimler açıklandığında haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

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