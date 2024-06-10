Survivor ilk finalist kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 10 Haziran Pazartesi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 10 Haziran Pazartesi günü bireysek dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 10 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 10 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 10 Haziran Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan ve bu yılın ilk finalisti olan isim BATUHAN oldu.