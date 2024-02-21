YEMEKTEYİZ puan tablosu 21 ŞUBAT Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Menekşe Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 21 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MENEKŞE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Şubat yarışmacısı Menekşe oldu. Menekşe Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 7

Ayşe: 5

Hacer: 6

Necmettin: 7

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYŞE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat yarışmacısı Ayşe oldu. Ayşe Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 4

Hacer: 5

Menekşe: 6

Necmettin: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUSTAFA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Şubat yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ayşe: 2

Hacer: 2

Menekşe: 3

Necmettin: 1