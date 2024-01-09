SURVIVOR HAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU? | Survivor All Star 2024 Hakan Hatipoğlu neden kavga etti, elendi mi?

SURVIVOR HAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU? | Survivor All Star, yeni sezona kıran kırana mücadelelerle başladı. İlk 3 dokunulmazlık oyununun geride kalmasının ardından Doğukan, Yaman ve Sercan eleme potasına giden isimler olurken heeycanla beklenen 9 Ocak bölümünün fragmanında, programda istenmeyen olaylar yaşandığı görüldü. Peki Survivor Hakan diskalifiye mi oldu? Survivor All Star 2024 Hakan Hatipoğlu neden kavga etti, elendi mi? İşte merak edilenler...

SURVİVOR ALL STAR 2024 HAKAN HATİPOĞLU NEDEN KAVGA ETTİ, ELENDİ Mİ?

Survivor All Star'ın 9 Ocak Salı günü yayımlanacak 5. bölüm fragmanında, dokunulmazlık oyunu oynayan Hakan Hatipoğlu ve Bozok Gören'in, oyunun ardından tartıştığı görüldü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan, "Senin ağzını kırarım" diyerek Bozok'un üstüne yürüdü. Gören'i iten Hakan'ın bu davranışı, Acun ılıcalı tarafından 'Survivor'da görmek istemediğimiz hareketler' olarak değerlendirildi.

ACUN'DAN "ALIN BUNU" TEPKİSİ

Olayın yaşandığı anda Hakan Hatipoğlu'na "Fiziksel temas ne alaka? Ne yapıyorsun sen adama? Eline niye vuruyorsun?" sözleriyle tepki gösteren Acun Ilıcalı, görevlilere "Alın bunu, alın çabuk dışarı, hemen!" diyerek Hakan'ı oyun alanından uzaklaştırdı.

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Olayın yatışmasının ardından Ada Konseyi'nde konuşan Ilıcalı "Bugün oyun alanında istemediğimiz görüntüler, beklemediğimiz bir isimden... Panaroma'da yıllardır bulunan ve yarışmacıları yorumlayan Hakan, bugün öfkesine yenik düştü." ifadelerini kullandı. Hakan'ın diskalifiye edilip edilmediği henüz bilinmezken Survivor 5. bölüm yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.