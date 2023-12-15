GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 ARALIK | Retro'dan dolayı kafa karışıklığı ve paranoya peşinizden gelebilir..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 ARALIK | Yılın son Merkür Retrosu maalesef ki bazı olumsuzluklar getirebilir. Geri dönen eski sevgililer, iletişim sıkıntıları, teknolojik aletlerde bozulmalar olabilir. Bu da kafa karışıklığına veya daha kötü durumlarda biraz paranoyaya neden olabilir. Kendiniz veya değer verdiğiniz biri hakkında kötü bir söylenti veya dedikodu duyduğunuzda, hikayenin tamamını bilmediğinizi unutmayın. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Bugün çok konuşuyor olabilirsiniz ama bu doğal. Söyleyecek çok şeyin var, neden söylemiyorsun? Çok az çaba harcayarak istediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Keyfinizin tadını çıkarın ve kendinize, size davranılmasını hak ettiğiniz şekilde davranmaktan çekinmeyin. Kendine saygı duyarsan diğerleri de sana saygı duyar. Dik oturun ve kim olduğunuzla gurur duyun.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Bugün bir göreve bağlı kalmakta zorlanabilirsiniz. Zihniniz parçalanmış hissedebilir. Odaklanmak zor olabilir. Eğer durum buysa, bu konuda fazla endişelenmeyin. Belki de Evren size odaklanmamanın sorun olmayacağını söylüyordur. İşleri hafif ve kaygısız tutun. Yalnızca zihninizde var olan bir şey hakkında strese girmenize gerek yok.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Bugün dışarı çıkın ve oynayın. Çalışma modunuzdan kurtulun ve eğlenin. Yeni bir yere gidin ve arkadaşlarınızla dışarıda uzun bir yürüyüşe çıkın. Çok fazla enerjiniz var, bu yüzden coşkunuzu başkalarıyla paylaşın. Havada faydalanmanız ve katkıda bulunmanız gereken heyecan verici bir uğultu var. Sıradanlığa biraz ara verin ve bir macera yaşayın.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Bugün bazı düşüncelerinizi kağıda aktarın. Duygularınızı bir günlükte anlatın veya bir süredir görmediğiniz kişilere mektup veya e-posta yazın. Tonunuzu hafif tutun. Farkında olsanız da olmasanız da paylaşacak pek çok bilginiz var. Giyinmek, dışarı çıkmak ve eğlenmek için güzel bir gün. Yemeğinizi arkadaşlarınızla paylaşın ve endişelerinizi başka bir güne saklayın.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Pek çok konuda sertifikalı uzmansınız, bu nedenle bilginizi etrafa dağıtın. Diğerleri sözlerinize dikkat edecek. Bunları dikkatli kullanın. Konudan konuya atlayabilirsiniz ama sorun değil. Karşılaştığınız beklenmedik maceralar sizi eğlendirecek. Sonuçları hakkında endişelenmeyin. Dışarı çıkın ve eğlenin. Günün enerjisi elektrik!

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Bugün başkaları için bu kadar endişelenmeyin. Senin işin eğlenmek. Belirli bir konuya veya projeye çok fazla dalmayarak işleri dengede tutun. Yönler çeşitliliği gösterir, bu nedenle birçok şeye biraz zaman ayırın. Kullanılmamış bir yetenek veya yeni bir ilgi alanı keşfedebilirsiniz. Keşfetmenin tadını çıkarın.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Bugün kendinizi ifade etmezseniz insanlar bir şeylerin ters gittiği izlenimine kapılabilir. Konuştuğunuz kişi sizi sıktığını düşünebilir. Konuşmaya bir şeyler katkıda bulunun. Güçlü görüşler uçup gidiyor ve sizinki de diğerlerininki kadar geçerli. Onu canlı ve esprili tutun.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Bugün alışveriş yapmak için harika bir gün. Hayatınıza daha fazla güzellik ve keyifli şeyler katmak için arkadaşlarınıza katılın ve mağazalara uğrayın. Ucuz ve kalitesiz ürünlerden uzak durun. Kaliteyi hak ediyorsunuz. Keşif gezisini sosyal bir etkinliğe dönüştürün ve eğlenin. Hiçbir şey satın almasanız bile arkadaşlarınızla harika vakit geçireceksiniz.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Çamurda yavaşça ilerliyormuş gibi hissedebilirsiniz, ancak işler düzelmeye başlıyor. Bir ağırlık kaldırıldı ve uçmaya hazırsınız. Yakında tekrar eski halinize dönebilirsiniz. En azından kendin olmak bir şekilde daha kolay geliyor. Parti düzenlemenin veya kalabalık bir arkadaş grubuyla takılmanın tam zamanı.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Bugün hiçbir şeyi fazla ciddiye almayın. İnsanlar sözlerinde dikkatsiz davranabilir ve sonunda duyguları incitebilir, hatta kalpleri kırabilirler. Söylenenleri çok derinlemesine okumayın. Durumu gereğinden fazla analiz etmeniz, gerçekte hiçbir temeli olmayan senaryolardan şüphelenmenize yol açabilir.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Evet, şimdi sıra sizde. Belki bir şeyler bekliyordunuz ama zamanlama doğru değildi. Belki de yolda zihinsel veya fiziksel bir engel vardır. Artık beklemeyin. Zaman geldi. Ayağa kalkın ve barışınızı söyleyin. Bahane üretmeyin ve geri durmayın. Ne kadar çok katkıda bulunursanız o kadar zengin bir şekilde ödüllendirilirsiniz.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Bugün ayrıntılara fazla takılıp kalmayın. Eğer paketi göndermeden önce her yönünü mükemmelleştirmeye çalışırsanız, sonunda tekneyi kaçırırsınız ve paket hiçbir şekilde gitmez. İşlerin hızla ilerlemesini sağlayın. Önemsiz konular hakkında bu kadar endişelenmeyin.