GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 KASIM |👀Kendinizi bunalmış hissetmeye başladığınızda derin bir nefes alın...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 KASIM | Haftanın ortasında dolunay etkilerine devam edecek. Bazı sorumluluklar alabilirsiniz. İş olarak akademik olarak evlilik olarak. Sorumluluklardan korkmamalı ve ertelememelisiniz. Ağzımızdan çıkana dikkat etmeli, sonucunu düşünerek hareket etmeliyiz. Aksi halde maddi ve manevi kayıplar yaşanabilir. İkili ilişkilerde dikkatli davranılmalı. Ayrılıklar olabilir. Ani öfkelenmeler, kavgalar olabilir. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Bugün ilişkiler açısından güzel bir gün. İster kişisel ister profesyonel olsun, iyi şeylerin olmasını bekleyebilirsiniz. Alışılmadık bir grup projesine katılmanız ve potansiyel olarak güzel arkadaşlıklar kurmanız istenebilir. Eşiniz evde özellikle düşünceli ve açıklayıcı olabilir. Bir sevgi ve sıcaklık aurası yayıyorsunuz ve insanlar da aynı şekilde karşılık veriyor.

BOĞA BURCU ♉

Bir günlük izni hak ettiniz. Neden görevlerinizden uzaklaşıp kendinizi güzel sanat eserleriyle kuşatmıyorsunuz? Daha da iyisi, kendiniz biraz yaratmaya çalışın. Kabul edin, yaratıcı bir çabayı denemenin özlemini çekiyorsunuz. Neden bugün başlamıyorsunuz? Yaratıcılığınız ve sezgileriniz tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Kombinasyon gerçekten değerli bir şey ortaya çıkarabilir.

İKİZLER BURCU ♊

Heyecan verici, yoğun bir gün sizi bekliyor. Merakınız zirvede ve bugün canlı bir hayal gücüyle birleşiyor. Bu, görünüşte farklı temalar arasında bağlantı kurma yeteneği sağladığından sizi tıbbi araştırma projeleri için ideal kılar. Mesleğiniz ne olursa olsun, bugün dünyayı tamamen yeni bir şekilde görmeyi bekleyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU ♋

Muhtemelen çok fazla ve çok uzun süre çalışıyorsunuz. Biraz ara vermenin zamanı gelmedi mi sizce? Kendinizi yataktan kaldırmayı başarsanız bile pek bir şey başaramazsınız. Kalbiniz işin içinde olmadığında zihninizin çalışması zordur. Birkaç gün dinlenme ve rahatlama sizi gençleştirecektir. Belki de şehir dışına kısa bir gezi yapmalısın.

ASLAN BURCU ♌

Ufkunuzu genişletmenin zamanı geldi. Artık olayların kendiliğinden değişmesini beklemenize gerek yok. Eğer değişim olacaksa onu gerçekleştirmeniz gerektiğini anlayacak kadar büyüdünüz. Sonuç olarak, düşündüğünüz tüm fikirleri uygulamaya başladığınız bugün, çoğu kişiden daha yoğun.

BAŞAK BURCU ♍

Mali durumunuzu ne kadar değiştirmek isteseniz de aceleci davranmayın. Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç seçenek varsa, düşünceleriniz netleşene kadar herhangi bir karar vermekten kaçınmanız tavsiye edilir. İlerleme kaydetmek için aceleniz varsa seçeneklerinizi kaydedebilir ve daha net bir gün ışığında gözden geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU ♎

Ne kadar denerseniz deneyin, günün büyük bir kısmını ayağınız ağzınızda geçirebilirsiniz. Kafa karışıklığını gidermek için söylediğiniz herhangi bir şeyin sadece meseleyi daha da karıştırdığı günlerden biri. Arkadaşlarınızla eğlenceli bir akşam geçirmek istiyorsunuz ancak durumu daha da kötüleştireceğinizden korkuyorsunuz. Arkadaşlarınız, sosyal becerilerinizin zirvede olmadığı günlerde bile sizi seviyor!

AKREP BURCU ♏

Şu anda stresli olmanız, yarın veya günün geri kalanında stresli olmanız gerektiği anlamına gelmez. Sorunlu ruhunuzu sakinleştirmek için atabileceğiniz adımlar var. Durun, gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alarak rahatlayın. Bu birkaç anın ne kadar canlandırıcı olabileceğine şaşıracaksınız. Neden denemiyorsunuz?

YAY BURCU ♐

Yeni bir projeye aceleyle girişme eğiliminiz var. Herkes sizin coşkunuza kapılmıyor. En çok önemsediğiniz kişilerin üzerinden geçmemeye dikkat edin. Özellikle partneriniz şu anda biraz kırgın ve dışlanmış hissediyor. Karıştırılan tüyleri yumuşatmak için elinizden geleni yapın. Romantik bir gezi için projenizi bir kenara bırakmanın zamanı gelmiş olabilir.

OĞLAK BURCU ♑

Eskiyle dışarı, yeniyle içeri! Bu, özellikle eviniz söz konusu olduğunda, o günkü mantranız gibi görünüyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek. Eğer herhangi biri bir günlük tam bir yeniden dekorasyon gerçekleştirebilirse, siz de yapabilirsiniz. Ancak kanepeyi tek başınıza hareket ettirmeye çalışırken siz bile yaralanabilirsiniz. Yardım isteyin, ancak onları çok fazla çalıştırmamaya dikkat edin. Herkes senin enerjine sahip değil!

KOVA BURCU ♒

Söylendiği gibi, hediye bir atın ağzına bakmayın. Bugün güzel haberler alma ihtimaliniz yüksek. Bunu ikinci kez tahmin etmeyin veya buna layık olup olmadığınızdan endişelenmeyin. Onu olduğu gibi kabul edin, ancak ilk etapta neden kendinizi değersiz hissettiğinizi düşünmek biraz zaman ayırmaya değer olabilir.

BALIK BURCU♓

Çek defterinizde çek olduğu sürece banka hesabınızdan fazla çekim yapılamayacağını düşünenlerden misiniz? Maddi durumunuzun ne kadar kötü olduğunu düşünürseniz düşünün, sorunlarınız kolayca uzlaştırılır. Bu, sahip olduğunuzdan daha fazla para harcadığınız anlamına gelmiyor, ancak ne harcadığınızı takip etmediğiniz anlamına geliyor. Daha iyi kayıt tutmak kaygınızı hafifletmeye yardımcı olacaktır.