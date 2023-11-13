Haberler Magazin MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef takımlar belli oldu!

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef takımlar belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisindeki yarışmacılar, su böreği yaparak jüriiyi etkilemeye çalıştı. 13 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanın kim olduğu ve yeni takımlar merak ediliyor. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 00:36 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 01:00
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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef takımlar belli oldu!

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 13 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi su böreği yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim BARBAROS oldu. Mavi takımın kaptanı olan Barbaros, kırmızı takımın kaptanı olarak TOLGA'yı seçti.

KIRMIZI TAKIM

Tolga (Takım kaptanı)

Eren

Kıvanç

Hasan

Esra

Batuhan

MAVİ TAKIM

Barbaros (Takım kaptanı)

Tahsin

Sergen

Ayaz

Dilara

Cemre

Alican

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