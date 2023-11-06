MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 Kasım MasterChef takımlar belli oldu!

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 6 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi krokan bushu yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?
Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli oldu. MasterChef'te mavi takımın kaptanı HASAN, kırmızı takımın kaptanı ise ALİCAN oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU
Mavi Takım
Hasan
Eren Sergen Barbaros Dilara Esra Tanya
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Esra
Tanya
Kırmızı Takım
Alican
Ayaz Tahsin Kıvanç Tolga Cemre Batuhan
Ayaz
Tahsin
Kıvanç
Tolga
Cemre
Batuhan