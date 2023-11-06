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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 Kasım MasterChef takımlar belli oldu!

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girdi. 6 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde şefler, yarışmacılardan Krokan Bush yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 01:10
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 Kasım MasterChef takımlar belli oldu!

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 6 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi krokan bushu yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli oldu. MasterChef'te mavi takımın kaptanı HASAN, kırmızı takımın kaptanı ise ALİCAN oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU

Mavi Takım

Hasan

Eren

Sergen

Barbaros

Dilara

Esra

Tanya

Kırmızı Takım

Alican

Ayaz

Tahsin

Kıvanç

Tolga

Cemre

Batuhan

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