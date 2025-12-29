CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş için transferde Tyrique George fırsatı!

Beşiktaş için transferde Tyrique George fırsatı!

Beşiktaş yönetiminin Chelsea’nin genç yeteneği Tyrique George için harekete geçtiği ileri sürüldü. Kartal potansiyeli yüksek futbolcuyu kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş için transferde Tyrique George fırsatı!

Siyah-beyazlı kulüp, kış transfer penceresinin açılmasına sayılı günler kala kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç ve potansiyelli isimlere de yönelen Beşiktaşlı yetkililer, Premier Lig'in köklü kulübü Chelsea'de forma giyen Tyrique George'u transfer listesine dahil etti. Premier Lig devi de altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gelişim kaydetmesi için düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralamaya karar verdi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Siyah-beyazlı kurmayların, Londra temsilcisinin bu kararı sonrası şartların uygun olması durumunda transfer için düğmeye basacağı öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin genç yetenek için kiralama teklifi yapmaya düşündüğü belirtildi.

Tyrique George'un Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi ve +1 yıl opsiyonu bulunuyor. Öte yandan Bundesliga ekibi RB Leipzig ve Serie A'nın köklü kulübü AS Roma'nın da genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

TEKNİK KALİTESİ YÜKSEK

Ağırlıklı olarak kanatlarda oynayan Tyrique George, hücum hattında birden fazla rol alabiliyor. Hızı ve patlayıcı deparlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, 'dikine oyun' anlayışını temel alan takımlar için biçilmiş kaftan. Dar alanda oldukça etkili ve adam eksiltme becerisi yüksek. Genç yaşına rağmen sorumluluk almaktan çekinmiyor, kaleye zaman zaman sürpriz şutlar çıkarabiliyor.

22

Piyasa değeri 22 milyon euro olan İngiliz oyuncu, Premier Lig'de 4 maçta 143 dakika süre alırken, skora katkıda bulunamadı. UEFA

Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada forma şansı bulan George, 5-1 Chelsea'nin üstünlüğüyle biten Ajax maçında 1 kez fileleri havalandırmıştı.

G.Saray'dan stopere 3 aday birden!
İşte F.Bahçe'nin golcü planı! Sörloth olmazsa...
DİĞER
Fenerbahçe’de Marco Asensio kararı! İspanyollar peşine düştü
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
F.Bahçe'nin istediği yıldıza G.Saray kancası!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
Daha Eski
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49
G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' 00:49
Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! 00:49
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 00:49