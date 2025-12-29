Beşiktaş için transferde Tyrique George fırsatı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Siyah-beyazlı kulüp, kış transfer penceresinin açılmasına sayılı günler kala kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç ve potansiyelli isimlere de yönelen Beşiktaşlı yetkililer, Premier Lig'in köklü kulübü Chelsea'de forma giyen Tyrique George'u transfer listesine dahil etti. Premier Lig devi de altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gelişim kaydetmesi için düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralamaya karar verdi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Siyah-beyazlı kurmayların, Londra temsilcisinin bu kararı sonrası şartların uygun olması durumunda transfer için düğmeye basacağı öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin genç yetenek için kiralama teklifi yapmaya düşündüğü belirtildi.

Tyrique George'un Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi ve +1 yıl opsiyonu bulunuyor. Öte yandan Bundesliga ekibi RB Leipzig ve Serie A'nın köklü kulübü AS Roma'nın da genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

TEKNİK KALİTESİ YÜKSEK

Ağırlıklı olarak kanatlarda oynayan Tyrique George, hücum hattında birden fazla rol alabiliyor. Hızı ve patlayıcı deparlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, 'dikine oyun' anlayışını temel alan takımlar için biçilmiş kaftan. Dar alanda oldukça etkili ve adam eksiltme becerisi yüksek. Genç yaşına rağmen sorumluluk almaktan çekinmiyor, kaleye zaman zaman sürpriz şutlar çıkarabiliyor.

22

Piyasa değeri 22 milyon euro olan İngiliz oyuncu, Premier Lig'de 4 maçta 143 dakika süre alırken, skora katkıda bulunamadı. UEFA

Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşmada forma şansı bulan George, 5-1 Chelsea'nin üstünlüğüyle biten Ajax maçında 1 kez fileleri havalandırmıştı.