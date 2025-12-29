Fenerbahçe'ye Faslı sol bek! Transferi...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak sol bek transferi konusunda Faslı futbolcu Souffian El Karouani ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun ailesinin Kadıköy'deki atmosfere hayran kalması nedeniyle bu transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor. İşte detaylar...
Ara transfer dönemine Anthony Musaba eklemesiyle giriş yapan Fenerbahçe, sol bek takviyesi için rotasını Souffian El Karouani'ye çevirdi. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Utrecht ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için teklifini iletti.
Kanarya, 25 yaşındaki futbolcu için senelik 1.5 milyon Euro maaşı gözden çıkardı. Yönetim bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bir rakama bitirmeyi hedeflerken, Fransa Ligue 1'den de oyuncuya ilgi olduğu öğrenildi. Haberde, Fenerbahçe'nin en yüksek maaş teklifini sunan kulüp olarak ön plana çıktığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, El Karouani ile yıllık 1.5 milyon Euro'dan, 4 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı vurgulandı. Hollanda doğumlu Fas asıllı El Karouani'nin kanat bindirmeleri, son pas becerisinin ve geniş alan kullanımının, Fenerbahçe'nin oyun planına farklı bir dinamizm kazandırabilecek unsurlar olarak öne çıktığı da yer alan bilgiler arasında.
Souffian El Karouani'nin, Fenerbahçe'nin ilgisine çok sıcak baktığı ve Wolfsburg, West Ham, Leeds ve Porto'nun da 25 yaşındaki oyuncuyu istediği ifade edildi. Ayrıca Kanarya'nın, Real Betis'e kiraladığı vatandaşı Amrabat'ın, Fenerbahçe için kendisine referans olduğu belirtildi. Ayrıca Takvim'de yer alan habere göre de Fenerbahçe'nin yeni sezon için resmi teklif yaptığı Souffian El Karouani'nin babası, abisi, amcası ve menajerinin Galatasaray maçını tribünden izlediği öğrenildi. Kadıköy'deki atmosferin herkesi çok etkilediği belirtildi.