Fenerbahçe'ye Faslı sol bek! Transferi...

Ara transfer dönemine Anthony Musaba eklemesiyle giriş yapan Fenerbahçe, sol bek takviyesi için rotasını Souffian El Karouani'ye çevirdi. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Utrecht ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için teklifini iletti.

Kanarya, 25 yaşındaki futbolcu için senelik 1.5 milyon Euro maaşı gözden çıkardı. Yönetim bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bir rakama bitirmeyi hedeflerken, Fransa Ligue 1'den de oyuncuya ilgi olduğu öğrenildi. Haberde, Fenerbahçe'nin en yüksek maaş teklifini sunan kulüp olarak ön plana çıktığı belirtildi.