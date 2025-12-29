Beşiktaş'ta Filip Jorgensen için flaş gelişme! Menajeri...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesinde kaleci takviyesi için İngiltere'ye yöneldi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Premier Lig devi Chelsea'nin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi Filip Jorgensen ile yakından ilgilendiği biliniyor. Takvim'de yer alan habere göre; Jorgensen'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kalecinin, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Yönetim genç ve potansiyelli bir isim arıyor. Jorgensen'in olası transferi, Siyah- Beyazlı taraftarlar arasında şimdiden heyecan yaratmaya başladı.