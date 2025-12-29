CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Filip Jorgensen için flaş gelişme! Menajeri...

Beşiktaş'ta Filip Jorgensen için flaş gelişme! Menajeri...

Beşiktaş'ın kaleci transferinde gündemini meşgul eden Danimarkalı yıldız Filip Jorgensen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Beşiktaş'ta Filip Jorgensen için flaş gelişme! Menajeri...

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesinde kaleci takviyesi için İngiltere'ye yöneldi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Premier Lig devi Chelsea'nin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi Filip Jorgensen ile yakından ilgilendiği biliniyor. Takvim'de yer alan habere göre; Jorgensen'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kalecinin, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Yönetim genç ve potansiyelli bir isim arıyor. Jorgensen'in olası transferi, Siyah- Beyazlı taraftarlar arasında şimdiden heyecan yaratmaya başladı.

DİĞER
SON DAKİKA
