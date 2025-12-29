CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan transferde Hüseyin Maldar hamlesi!

Sağ bek transferi planlayan Trabzonspor, Pendikspor’da kiralık oynayan Hüseyin Maldar’ı gündemine aldı. 18 yaşındaki futbolcu, sol bek ve sağ kanatta da oynuyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Trabzonspor sağ bek pozisyonunda takım içi rekabet yapabilecek yerli bir oyuncu arayışını sürdürüyor. İlk olarak Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo'yu gündemine alan bordo-mavililer bu oyuncunun kulübünün çok yüksek rakamlar talep etmesi nedeniyle farklı isimlere yöneldi. Bordo-mavililer alt liglerde forma giyen isimlere yöneldi ve bonservisi Eyüpspor'da olan ancak Pendikspor'da kiralık forma giyen Hüseyin Maldar'ı gündemine aldı. Bu sezon 15 maçta forma giyip 3 gol 2 asistlik katkı sağlayan Hüseyin Maldar, sol bek ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Trabzonspor, 18 yaşındaki sağ bek için önümüzdeki günlerde resmi girişimde bulunacak.
