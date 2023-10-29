Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de Zehra Güneş'in telefon jokeri Volkan Demirel!

Kim Milyoner Olmak İster'de Zehra Güneş'in telefon jokeri Volkan Demirel!

ATV'nin büyük beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayınlanan özel bölümüne yarışmacı olarak katılan milli voleybolcu Zehra Güneş bir soruda zorlanınca telefon jokeri olarak Volkan Demirel'i aradı. İşte o anlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 00:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 00:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kim Milyoner Olmak İster'de Zehra Güneş'in telefon jokeri Volkan Demirel!

Milli voleybolcu Zehra Güneş, ATV'nin beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe'yle ilgili gelen 200 bin TL değerindeki soruda zorlanınca telefonla joker hakkı kullanarak Volkan Demirel'i aradı.

İşte Zehra Güneş'in Volkan Demirel'i joker olarak aradığı o soru:

2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe-Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?

A) Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir

B) Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir

C) Fenerbahçe kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

D) Sevilla kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

Volkan Demirel ise sorunun doğru cevabı olan, "Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır" şıkkını söyleyerek Milli voleybolcu Zehra Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

Zehra Güneş katıldığı bu programda elde edeceği Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için kullanacağını da söyledi.

DİĞER
Son dakika haberi: Marsilya-Lyon maçında şok saldırı! Teknik direktör kanlar içinde kaldı...
Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabı: Muzaffer olmamızın önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek
Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu!
F.Bahçe Pendik'te farklı kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef elenen isim belli oldu! (29 Ekim)
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Dolar kaç TL? Dolar düştü mü?
Süper Loto çekildi! (29 Ekim)
30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Başkan Erdoğan açıkladı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi 00:12
Marsilya taraftarından skandal hareket! Marsilya taraftarından skandal hareket! 23:05
Cimbom A. Efes'i farklı devirdi! Cimbom A. Efes'i farklı devirdi! 22:53
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 22:19
Marcus Thuram Inter'i liderliğe taşıdı! Marcus Thuram Inter'i liderliğe taşıdı! 22:02
Osayi Samuel: Özgüvenimiz üst düzeyde Osayi Samuel: Özgüvenimiz üst düzeyde 21:44
Daha Eski
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! "Fred ve Becao..." İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! "Fred ve Becao..." 21:35
"Güzel bir seri yakaladık ama..." "Güzel bir seri yakaladık ama..." 21:27
Dzeko: Asist yapanlara teşekkür ediyorum Dzeko: Asist yapanlara teşekkür ediyorum 21:24
Eyüp'e Bandırma engeli! Eyüp'e Bandırma engeli! 21:11
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:03
Ankaragücü evinde hatasız! Ankaragücü evinde hatasız! 21:02