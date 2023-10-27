GELİNİM MUTFAKTA 27 EKİM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1245. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta 27 Ekim kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu? İşte merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan ve 10 altın bileziğin sahibi Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 27 EKİM KİM ELENDİ?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak elenen iki gelin oldu. Pınar gelin ve Ceren gelin Gelinim Mutfakta'ya veda etti.

HAFTALIK PUAN DURUMU: