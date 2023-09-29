Haberler Magazin ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 EYLÜL? | Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı?

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 EYLÜL? | Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı?

Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, her hafta 75 bin TL ödül dağıtmaya devam ediyor. 5 kişinin sırayla yemekler yaparak birbirlerini puanladığı programda, haftanın 1.'si ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Özlem, Meral, Ebru, Hakan ve Enes'in yarıştığı bu haftanın birincisinin kim olduğunu araştıranlar, arama motorlarında 'Zuhal Topal Yemekteyiz kim kazandı 29 Eylül? emekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 12:34 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 12:40
ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 EYLÜL? | Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı?

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 EYLÜL? | Hafta içi her gün yayımlanan ekranların en sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz, 29 Eylül Cuma günü hafta finali ile 75 bin TL'yi sahibi ile buluşturuyor. Kıyasıya rekabetin yer aldığı programda son günün yarışmacısının da yemeklerini yapmasıyla birlikte puanlama sonucu haftanın birincisi belli olacak. Peki Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 1. KİM OLDU, 75 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Yemekteyiz 29 Eylül Cuma günü yayınlanan bölümün sonunda haftanın birincisi belli olacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan puanlamaların ardından yarışmacıların puan durumu şöyle:

  • Özlem: 25 puan
  • Meral: 34 puan
  • Enes: 27 puan
  • Hakan: 26 puan
  • Ebru: Henüz belli olmadı

Ebru'nun puanı da belli olduğunda yarışmanın 1.'si haberimizde yer alacaktır.

DİĞER
Aldatmak dizisinde Mualla’nın davranışları Oylum’un canına tak etti!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi'ne operasyon! Nefesleri kesildi
Çakar'dan hakem yorumu! "Hem sarı kart verdi..."
G.Saray'a benzetti! "4 yıl şampiyon olduğunda yapmıştı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı? (28 Eylül)
Ölümsüz filminin konusu ne?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
ÖSYM ALES çıkmış sorular ve çözümleri PDF
BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı G.Saray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı 12:32
Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 12:25
Sinan Bolat'tan Altay Bayındır yorumu! Sinan Bolat'tan Altay Bayındır yorumu! 12:08
Arao Yunanistan'da adından söz ettirdi! Arao Yunanistan'da adından söz ettirdi! 11:41
Swansea City - Hull City maçı saat kaçta? Swansea City - Hull City maçı saat kaçta? 11:36
Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? 11:19
Daha Eski
Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 11:10
Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? 11:05
Aslan Ankaragücü'nü ağırlayacak! Tek eksik... Aslan Ankaragücü'nü ağırlayacak! Tek eksik... 10:45
Kartal biletlerini kesti! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 10:40
Çakar'dan hakem yorumu! "Hem sarı kart verdi..." Çakar'dan hakem yorumu! "Hem sarı kart verdi..." 10:11
G.Saray'a benzetti! "4 yıl şampiyon olduğunda yapmıştı" G.Saray'a benzetti! "4 yıl şampiyon olduğunda yapmıştı" 09:26