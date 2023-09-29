ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 EYLÜL? | Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı?

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 EYLÜL? | Hafta içi her gün yayımlanan ekranların en sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz, 29 Eylül Cuma günü hafta finali ile 75 bin TL'yi sahibi ile buluşturuyor. Kıyasıya rekabetin yer aldığı programda son günün yarışmacısının da yemeklerini yapmasıyla birlikte puanlama sonucu haftanın birincisi belli olacak. Peki Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 1. KİM OLDU, 75 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Yemekteyiz 29 Eylül Cuma günü yayınlanan bölümün sonunda haftanın birincisi belli olacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan puanlamaların ardından yarışmacıların puan durumu şöyle:

Özlem: 25 puan

Meral: 34 puan

Enes: 27 puan

Hakan: 26 puan

Ebru: Henüz belli olmadı

Ebru'nun puanı da belli olduğunda yarışmanın 1.'si haberimizde yer alacaktır.