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DİLEK TAŞI OYUNCULARI (RESİMLİ) | İşte Dilek Taşı oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Dilek Taşı, ilk fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Diziseverleri ekran başına kilitleyecek Dilek Taşı dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Dilek Taşı oyuncuları, Dilek Taşı dizisi gerçek hayat hikayesi mi, ne zaman başlayacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 20:03 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 20:04
DİLEK TAŞI OYUNCULARI (RESİMLİ) | İşte Dilek Taşı oyuncu kadrosu

DİLEK TAŞI OYUNCULARI | Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Dilek Taşı dizisinin ilk fragmanı, diziseverlerden tam not aldı. Başrollerinde tanıdık isimlere yer veren dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizi, Can Sinan'ın kaleminden çıakrak hayat buldu. Peki Dilek Taşı dizisi gerçek hayat hikayesi mi, ne zaman başlayacak? İşte Dilek Taşı oyuncuları ve merak edilenler...

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak. Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Hazırlık çalışmaları devam eden dizi, 7 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Dizinin başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşıyor.

İşte Dilek Taşı oyuncu kadrosu:

SALİH BADEMCİ👇

Mustafa Yılmaz

HAZAL SUBAŞI👇

Figen Kutlu

OZAN DOLUNAY👇

Kenan

PERİHAN SAVAŞ👇

Macide Rona

ÖZGE ÖZBERK👇

Rüçhan Rona

TEOMAN KUMBARACIBAŞI👇

Aras Rona

ELİF DOĞAN👇

ÇİÇEK DİLLİGİL👇

AFRA KARAGÖZ👇

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