MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 13 Eylül MasterChef eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tadım değerlendirmesi yaparak dokunulmazlığı kazanan takımı açıkladı. MasterChef son bölüm özetinde ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar detayları şöyle;

MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasından haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

Kritik oyunda künefe hazırlamaları istenen yarışmacılar en başarılı künefeyi hazırlamak için mutfakta tüm hünerlerini ortaya koydu.

MasterChef son bölümde hazırlanan künefeleri Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tadarak değerlendirecek ve kazanan takımı belirledi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan MAVİ TAKIM oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununa başarısız olan takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan SERGEN oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Günün ilk eleme adayı GAMZE oldu. Diğer eleme adayı ise DİLARA seçildi.