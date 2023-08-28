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BARIŞ AKARSU: MERHABA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Barış Akarsu: Merhaba filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Mert Dikmen'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Barış Akarsu: Merhaba filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Dram sahneleriyle nefes kesen Barış Akarsu: Merhaba filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2022 yapımı sinema filmi Barış Akarsu: Merhaba'ya dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:30
BARIŞ AKARSU: MERHABA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Barış Akarsu: Merhaba filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Mert Dikmen ve Can Anar'ın kaleme aldığı Barış Akarsu: Merhaba filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

BARIŞ AKARSU: MERHABA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Barış Akarsu "Merhaba", 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında atv'de yayınlanan "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasına katılarak adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrum'da trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.

BARIŞ AKARSU: MERHABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • İsmail Ege Şaşmaz
  • Almila Ada
  • Şafak Pekdemir
  • Ebru Nil Aydın
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