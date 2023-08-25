Haberler Magazin CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE? | Creed 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE? | Creed 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Steven Caple Jr.'un oturduğu ve başrollerini Michael B. Jordan, Sylvester Stallone ve Florian Munteanu'nun paylaştığı Creed 2: Efsane Yükseliyor filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Spor, dram türündeki 2018 yapımı Creed 2: Efsane Yükseliyor hakkında arama motorlarında araştırılan 'Creed 2: Efsane Yükseliyor filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:03 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:42
CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE? | Creed 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Creed 2: Efsane Yükseliyor filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Steven Caple Jr.'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Creed 2: Efsane Yükseliyor filminin konusu ne? Creed 2: Efsane Yükseliyor oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu'nun devamı olan filmde hayat, genç boksör Adonis Creed için adeta denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.

Rocky Balboa'ya bir kez daha Sylvester Stallone'un hayat verdiği devam halkasında, genç boksör Adonis Creed'i ise Michael B. Jordan canlandırıyor. Rocky evreninin ikonik kötü adamı Rus boksör Ivan Drago'nun da serinin hayranlarının karşısına çıktığı yapımda, Dolph Lundgren'in canlandırdığı Drago'nun oğlu Vitor'u ise Romen boksör Florian "Big Nasty" Munteanu canlandırıyor. Filmin kadrosunda, Adonis'in aşık olduğu Bianca rolünde ise, "Thor: Ragnarok" ile yıldızı parlayan Tessa Thompson da yer alıyor.

CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR OYUNCULARI KİM?

  • Michael B. Jordan
  • Sylvester Stallone
  • Tessa Thompson
  • Dolph Lundgren
  • Brigitte Nielsen
  • Wood Harris
  • Russell Hornsby
  • Phylicia Rashad
  • Milo Ventimiglia
  • Robbie Johns
  • Jacob Duran
  • Angelina Shipilina
  • Andre Ward
  • Ivo Nandi
  • Max Kellerman
  • Christopher Mann
  • Corey Calliet
  • Emily-Grace Murray
  • Zack Beyer
  • Jim Lampley
  • Pete Postiglione
  • Roy Jones Jr.
  • Dana E. Glauberman
  • Scott Van Pelt
  • Linda Cohn
  • Ana Gerena
  • Adrian's Waitress
  • John Jezior
  • Chrisdine King
  • Dmitry Torgovitsky
  • Maverick McDaniel
  • Charles W Harris III
  • Tony Bellew
  • Carl Weathers
  • DJ Walton
  • Amanda Cerny
  • Robbie Jones
  • Richie Acevedo
  • Michael Buffer
  • Kenny Bayless
  • Gabrielle Miller
  • Diezel Ramos
  • Jürgen Prochnow
  • John Martino
  • Shayna Ryan
  • Robert Douglas
  • Alessandro Rossi

CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan yapımı Creed 2: Efsane Yüskeliyor filmi 2018 yapımıdır.

DİĞER
Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman 2023, saat kaçta? Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası 2023'te son 16 turunda! Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Delege kozunu elinde tutan Kılıçdaroğlu'ndan 'medyatik' plan! Fondaş kalemlere 'Ahlatlıbel' daveti: Koltuğu sağlama alma çabası
O isme büyük övgü! "Tek başına takım gibi"
Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kod 355 filminin konusu ne?
KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
CUMA HUTBESİ | 25 Ağustos Cuma
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı... G.Saray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı... 09:35
Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı! Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı! 09:35
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu sonuçları! UEFA Avrupa Ligi Play-off turu sonuçları! 09:28
Dikkat çeken sözler! "Maçın en güzel anıydı" Dikkat çeken sözler! "Maçın en güzel anıydı" 08:57
O isme büyük övgü! "Tek başına takım gibi" O isme büyük övgü! "Tek başına takım gibi" 08:48
Potada şov zamanı Potada şov zamanı 01:17
Daha Eski
Yenilmezler Yenilmezler 01:16
Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm! Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm! 00:17
İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum 00:17
F.Bahçe İstanbul'da avantajı kaptı! F.Bahçe İstanbul'da avantajı kaptı! 00:17
Kartal 90+4'te kazandı! Kartal 90+4'te kazandı! 00:17
İsmail Kartal: 2. golü de bulacaklardı ama... İsmail Kartal: 2. golü de bulacaklardı ama... 00:17