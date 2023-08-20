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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 20 Ağusto 2023 MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak yeni elenen isim belli oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 01:54 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 02:10
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 20 Ağusto 2023 MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 20 Ağustos 2023 Masterchef elenen isim kim oldu ve Masterchef son bölüm kim elendi merak ediliyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te kim elendi? 20 Ağustos 2023 Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? Detaylar haberimizdedir…

20 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

Masterchef yarışması izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Bu haftanın eleme adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Bu akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde bir kişi Masterchef All Star'a veda etti. Bu gece Masterchef'e veda eden isim Rıfat oldu.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Bu hafta elenen yarışmacı Rıfat oldu.

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